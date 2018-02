Moda New York, Calvin Klein: icone Usa su passerella di pop corn

New York (askanews) - Una sfilata dal sapore apocalittico, Calvin Klein punta sulle icone pop americane e sui moderni eroi come i vigili del fuoco come ispirazione della sua nuova collezione. Le modelle sfilano su un tappetto di veri pop corn, 50mila galloni di mais soffiato per dare l'idea di un manto nevoso. Il designer belga Raf Simmons, Direttore Creativo del brand, ha scelto di stupire il pubblico per dare una scossa al fashion system in crisi di identità. Ed ecco la collezione Autunno Inverno 2018-19 ispirata agli eroi nazionali americani, come reduci della Guerra Civile, astronauti o i pionieri della conquista del west. Sugli accessori ci sono le stampe del maestro dell'iconografia statunitense Andy Warhol.