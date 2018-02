Abusi: Medici Senza Frontiere nel 2017 ha licenziato 19 persone

Moda New York, Calvin Klein: icone Usa su passerella di pop corn

New York (askanews) - Una sfilata dal sapore apocalittico, Calvin Klein punta sulle icone pop americane e sui moderni eroi come i vigili del fuoco come ispirazione della sua nuova collezione. Le modelle sfilano su un tappetto di veri pop corn, 50mila galloni di mais soffiato per dare l'idea di un manto nevoso. Il designer belga Raf Simmons, Direttore Creativo del brand, ha scelto di stupire il ...