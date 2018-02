Moda New York, l'ultima sfilata di Carolina Herrera

"Fighting for the peace", match di boxe per progetto benefico

Roma, (askanews) - "Fighting for the peace": un incontro di boxe per diffondere messaggi di pace e solidarietà e per raccogliere fondi. Si terrà venerdì 23 febbraio al Palazzetto dello Sport di Roma il "Campionato Mondiale per la Pace" del World Boxing Council, per sostenere le popolazioni colpite dal sisma in Italia e in Messico. I fondi raccolti durante la serata, infatti, saranno devoluti al ...