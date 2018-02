Borzov ricorda Mennea: lui voleva io record, io battere gli USA

PyeongChang (askanews) - Valerij Borzov è stato una leggenda dell'atletica sovietica, velocista due volte campione olimpico e storico rivale di Pietro Mennea, che così, durante una visita a Casa Italia alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, ha ricordato così: "Eravamo diversi, io sono molto serio, Pietro era un tipico italiano. Lui deteneva il record mondiale, io ho vinto cinque medaglie olimpiche, due d'oro, un argento e due bronzi. Io correvo per vincere, non per i record, solo per battere gli americani, quella era la cosa principale per me" .