Olimpiadi 2018, portavoce Cio: il vento? Per ora nessun problema

Roma, (askanews) - Ancora ritardi e problemi legati a forti raffiche di vento, a PyeongChang, in Corea del Sud, per le Olimpiadi Invernali. Ma per il portavoce del Cio, Mark Adams, "per il momento è tutto sotto controllo".

"Se il vento continuerà così forte per 15 giorni - ha detto in conferenza stampa - allora credo avremo un problema. Ma per il momento è tutto ok".

"La Federazione internazionale di sci - ha aggiunto - è abituata a problemi legati al vento, alla troppa neve, alla poca neve, alla pioggia troppo forte. Molti di questi fattori stanno ritardando le discese".