Serena Williams torna sui campi da tennis, con bebè sugli spalti

Roma, (askanews) - Il ritorno sui campi di gioco ha coinciso con una sconfitta, ma la vittoria è stata avere sui palchi la figlia Alexis. Dopo la gravidanza, Serena Williams è tornata sui campi di gioco, dopo un anno di assenza. La ex numero uno del tennis mondiale ha ripreso in mano la racchetta, in occasione della Fed Cup, la competizione a squadre, che ha visto scontrarsi gli Stati Uniti con l'Olanda. È finita 3-1 per le americane e l'accesso alle semifinali. Williams è scesa in campo nel doppio, con la sorella Venus, perdendo. Ma è stato un grande rientro.

"Non so cosa aspettarmi, forse per questo pensa di dare sempre il meglio. Sicuramente non mi aspettavo di avere così potenza nel mio servizio. Non sono rientrata del tutto in forma, ma non è che l'inizio. E credo che sia un passo importante nella giusta direzione", ha detto Serena Williams in conferenza stampa.

"Sono una persona che pensa a 360 gradi, voglio sempre migliorarmi in tutto. Come in questo caso, voglio potenziare il servizio e la risposta".

"Credo che se si hanno delle basse aspettative, ci si ferma. E questo non è mai successo, ho sempre voluto dare il massimo. Questo è ciò che sono io".

Cosa si prova a tornare sui campi da gioco dopo la nascita di una figlia?

"E' una esperienza incredibile da cui si impara molto; non ho mai saputo gestire bene il mio tempo ma ora è arrivato il momento. Questo è il mio primo viaggio con la bambina, cerco di fare il mio meglio".