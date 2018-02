Spazio, Parmitano si addestra nella neve per la prossima missione

Mosca (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa e pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano in questo periodo si sta addestrando nel rigido inverno del villaggio spaziale di Starcity, alle porte di Mosca, in Russia in vista della sua prossima missione sulla Stazione spaziale internazionale, prevista per il 2019. L'astronauta è alle prese con il training di sopravvivenza in ...