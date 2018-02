Chicago da record, 9 giorni di nevicate abbondanti

Arriva il capodanno cinese, mega esodo verso le terre d'origine

Pechino (askanews) - La Cina sta vivendo, in questi giorni di metà febbraio 2018, come ogni anno, una delle più grandi migrazioni di massa del Paese. Questo perché, in vista del capodanno cinese che nel 2018 cade venerdì 16 febbraio, milioni di cittadini cinesi stanno lasciando la capitale per tornare, per lo più in treno, nelle rispettive regioni d'origine al fine di passare la festività più ...