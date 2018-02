Sanremo, Alice Caioli: "Sono contenta, questo è solo l'inizio"

Sanremo, Diodato e Roy Paci: affetto gente regalo più grande

Sanremo (askanews) - Sono tra gli outsider di questo Festival di Sanremo con un brano, "Adesso", che è stato molto apprezzato da pubblico e critica: Diodato e Roy Paci cantano insieme sul palco dell'Ariston forti della maturità del cantautore che, ha detto, "ultimamente ho tolto tutti i filtri e messo a fuoco me stesso". "Volevo che il messaggio entrasse in testa soprattutto a me stesso, ho perso ...