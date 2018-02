Sanremo, Mudimbi: mi sono divertito e ho fatto ridere il pubblico

Sanremo (askanews) - Mudimbi e molto soddisfatto del suo Festival di Sanremo, dove è arrivato terzo tra i giovani con "Il mago": lo ha detto in conferenza stampa all'Ariston il giorno dopo il verdetto. "Io mi sono divertito molto, ho ancora lo stesso mood dei giorni scorsi, mia madre un po' meno onestamente, ieri le è proprio partita la carogna e ad Orietta Berti lo stesso, adesso dovrò affrontare la telefonata con le due grandi donne della mia vita"ha scherzato all'inizio. "Io ero venuto al Festival un po per caso e per curiosità per mettermi alla prova, non ho mai sostenuto di essere il tipico artista sanremese quindi il grosso punto interrogativo era per me. Il vero test era sul palco, non tanto nella canzone e nel testo, e sono molto soddisfatto di come è andata. Mi sono divertito come quando sono sui palchi in tour in giro per l'Italia, non era così scontato, io sono abituato ad un certo tipo di pubblico che suda, e non dalla paura ma perché balla, quello dell'Ariston al massimo suda per l'aria condizionata quindi il rischio c'era - ha raccontato il rapper - però ho visto gente che sorrideva, teneva il tempo con le mani e con la testa, e ho visto gente che rideva di gusto, come se stessi raccontando barzellette e questo mi ha fatto a capire che riesco ad arrivare anche ad un pubblico che non è il mio, forse il 5 percento poteva essere il pubblico ideale".