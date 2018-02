Dal Web al palco: Luciano Spinelli e Cleo Toms in Planet Heart

Milano (askanews) - Un show dal vivo dopo tanti filmati che li hanno resi famosi sul web. Luciano Spinelli e Cleo Toms l'11 febbraio salgono per la prima volta sul palco del Fabrique di Milano tutto esaurito per Planet Heart scritto, diretto e interpretato dalle due giovanissime star di Musical.ly e Youtube.

"Planet Heart: un pianeta d'amore, amicizia e rispetto." Questo è il concept alla base dell'innovativo evento interattivo pensato proprio per rispondere alle richieste dei numerosissimi follower. Luciano e Cleo si cimentano uno show in cui mettono in scena sé stessi e le loro passioni per la musica, la recitazione e la scrittura; le stesse con cui quotidianamente intrattengono e divertono milioni di teenager in Italia.

Luciano e Cleo, grazie alla partnership con Save the Children sensibilizzano i ragazzi anche sul tema del cyberbullismo. Planet Heart è l'occasione per raccontare e raccontarsi attraverso le esperienze e le difficoltà tipiche dell'età adolescenziale, cercando di dispensare consigli e suggerimenti per far sì che ognuno tiri fuori il meglio di sé in ogni occasione.