Germania, già crisi Grande Coalizione: Schulz rinuncia ad esteri

Quadrio Curzio: "Donne e Scienza", da Onu grande incoraggiamento

Roma, (askanews) - "La giornata 'Scienza e Donne' delle Nazioni Unite è molto importante ed è un incoraggiamento apicale per la più grande organizzazione multinazionale esistente per far sì che queste giovani scienziate abbiamo a sostenere coraggiosamente il ruolo delle donne nella scienza stessa". Così Alberto Quadrio Curzio sulla "Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella ...