Macerata, tensioni tra polizia e neofascisti di Forza Nuova

Macerata (askanews) - Forti momenti di tensione giovedì 8 febbraio 2018 a Macerata, nelle Marche dove alcuni militanti del movimento neofascista Forza nuova hanno sfilato per le vie della città in una manifestazione, non autorizzata, per esprimere il loro sostegno nei confronti di Luca Traini, il 28enne che sabato 3 febbraio ha sparato nel centro in un raid razzista contro gli immigrati della ...