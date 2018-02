Olimpiadi, proteste in Corea del Sud: "No ai Giochi a Pyongyang"

The Kolors debuttano a Sanremo: che onore Festival con Elio

Sanremo (askanews) - I The Kolors debuttano al Festival di Sanremo con "Frida (Mai mai mai)", primo inedito ufficiale in italiano della band che finora ha sempre cantato in inglese, anche durante l'esperienza del talent show "Amici". "Sta andando molto bene, ci stiamo divertendo, in questa settimana stiamo scrivendo una frase che nella nostra poesia della vita rimarrà per sempre perché è la prima ...