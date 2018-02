Malagò a PyeongChang: "Non solo risultati, qui promuoviamo Paese"

PyeongChang, (askanews) - "Giustamente il pubblico pensa solo al risultato sportivo, ma in realtà ci sono tante altre cose delle quali ci dobbiamo occupare". Lo ha detto, inaugurando Casa Italia alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Vendere l'immagine del Paese, del Comitato olimpico, dei nostri eventi - ha aggiunto Malagò - perché abbiamo fatto molta sinergia con i Mondiali di Cortina, con le grandi manifestazioni che ospiteremo in Italia, la sessione di Milano del Cio il prossimo anno, le aziende che investono su di noi per quattro anni e vivono questo momento come l'aspetto apicale di un progetto di un intero quadriennio. È chiaro che poi tutto diventa decisivo se fai risultati. Io oggi ho passato un'intera giornata con gli atleti del ghiaccio e quelli della neve, e l'atmosfera è buona, il gruppo è molto compatto, una delegazione che mai è stata così importante, numericamente e anche come qualità. Insomma, siamo in condizione di fare bene, io sono ottimista".