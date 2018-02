Sanremo, Lorenzo Baglioni da ex prof canta "Il congiuntivo"

Sanremo (askanews) - Laureato in matematica, ha insegnato per due anni la sua materia alle scuole superiori, poi ha deciso di dedicarsi alla canzone con un intento educativo e divulgativo: Lorenzo Baglioni è in gara tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2018 con "Il congiuntivo", contenuto nel disco "Bella prof", 12 canzoni didattiche che trattano temi tecnici, dalla fisica alla geologia, passando appunto per la lingua italiana. Non è la prima volta di un professore sul palco dell'Ariston.

"C'è già stato Vecchioni che ha anche vinto, io ho insegnato due anni non si può proprio dire prof, ci sono professori che tutti i giorni si alzano e vanno a insegnare, lavoro tanto ma mi diverto anche tanto a fare quel che faccio, mi sento più un cantante e un attore più che un professore". "Io mi divertivo molto con gli studenti, 5 anni fa ero quasi loro coetaneo, mi ricordo quando entrò la custode ed ero sulla cattedra mi dissi cosa fa lì, si vada a sedere, il primo giorno di supplenza che feci".

Lorenzo, che nella vita è anche YouTuber e attore, si esibisce nella serata di mercoledì, debutto dei giovani, e non da solo sul palco. "Io ballo meno, ballano questi ragazzi di un gruppo a cappella che si chiamano Gli studenti per caso, e li ho scelti in base alle loro capacità ma soprattutto ho cercato fossero tutti omonimi di cantanti famosi Damiano Cutugno, Simone Paola e Chiara, Marco 883, Valerio Erromina".

Con l'omonimia, quest'anno ancora di più dato che Claudio Baglioni è proprio direttore artistico del Festival, ha imparato a fare i conti da tempo e anche a scherzarci .

"Abbiamo il contatore per la domanda sei parente di Claudio Baglioni che momentaneamente è a 1028, arriveremo tra poco a 1029".

Il disco di Lorenzo Baglioni diventerà un progetto televisivo su Sky Uno, il cui corpo centrale saranno i video clip dei 12 brani, poi partirà uno spettacolo nei teatri al via il 14 marzo da Bologna.