Salvini: la mia totale solidarietà ai giornalisti di Askanews

Milano (askanews) - "Da giornalista ai giornalisti totale solidarietà, anche se con la solidarietà ci si fa evidentemente poco. Spero che gli ultimi giorni di governo diano notizie concrete e positive altrimenti vorrà dire che, spero di no, ci troveremo tra qualche settimana a parlare con il nuovo Governo: ogni posto di lavoro che salta nella libera informazione è una sconfitta per il Paese. Spero che riusciate a tenere duro, in bocca al lupo". E' il messaggio di solidarietà espresso a Milano dal leader della Lega, Matteo Salvini, ai giornalisti di Askanews, la cui sopravvivenza è messa rischio dall'impasse che si è creata con il bando europeo per le agenzie di stampa voluto dal governo.