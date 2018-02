Video di Boko Haram: nostra guerra contro educazione occidentale

Germania, partito Merkel: "Accordo di Grosse Koalition positivo"

Berlino, (askanews) - I conservatori della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici guidati da Martin Schulz hanno raggiunto un accordo per un nuovo governo di Grande Coalizione, in tedesco Grosser Koalition o affettuosamente GroKo, a oltre quattro mesi dal voto in Germania. Il capo dello cancelleria del Merkel III e ministro delle Finanze in carica, Peter Altmaier, ha parlato di ...