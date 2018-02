Raggiunto in Germania l'accordo per governo di Grande coalizione

Berlino, (askanews) - I conservatori della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici sono riusciti a trovare un accordo sul programma di governo della Grande Coalizione.

Cdu, Csu e Spd - secondo le informazioni raccolte dalla Bild - hanno trovato un'intesa anche sull'assegnazione dei ministeri all'interno della compagine di governo. Alla Spd andrebbero tre ministeri chiave: Esteri, Finanze e Lavoro. La Cdu di Merkel terrebbe per sè Economia e ministero della Difesa, mentre il leader dei cristiano sociali bavaresi, Horst Seehofer diventerebbe ministro dell'Interno.

Atteso per domenica 4 febbraio, poi rinviato in un paio di occasioni, l'annuncio di un'intesa per dare un governo alla Germania, oltre 4 mesi dopo le elezioni, è arrivato dopo una maratona negoziale durata oltre 24 ore.

Ma per vedere la luce il governo tedesco "Merkel IV" deve superare ancora un ostacolo: infatti i vertici socialdemocratici si sono impegnati con la base a sottoporre l'accordo di Grande Coalizione al voto degli iscritti. Il risultato arriverà con tutta probabilità il 4 marzo.