Caos neve in Francia, prefetto: non prendete le auto private

Parigi (askanews) - La Francia è paralizzata a causa delle abbondanti nevicate, che hanno colpito in particolare l'Ile de France, la regione attorno a Parigi. Il ministero degli Interni ha chiesto agli automobilisti di non prendere le auto private per permettere l'intervento delle forze dell'ordine, dei servizi di soccorso e degli operatori: in totale sono al lavoro tra le 2.500 e le 3.000 persone. "Siamo di fronte a una situazione eccezionale", ha ammonito il titolare degli interni. Sulle strade è caos, sono stati registrati 200 chilometri di code attorno a Parigi prima delle 8 del mattino, dopo il record di martedì sera, con 739 chilometri di code in totale sulle strade della regione.

E anche la notte non è stata piacevole per molti sfortunati: almeno 1.500 persone sono state costrette a trascorrerla bivaccando o in alloggi di fortuna, perché rimaste bloccate nelle stazioni e negli aeroporti della capitale francese. La prefettura di Parigi ha precisato che nella sola regione IdF sono stati aperti 46 centri di accoglienza, nelle stazioni di Montparnasse e Austerlitz e ancora all'aeroporto di Orly.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, la Sncf ha invitato "a rinviare gli spostamenti". "Il traffico ferroviario sarà fortemente perturbato con un dimezzamento dei treni regionali.