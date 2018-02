Brasilia, crolla un tratto della strada principale della città

Brasilia (askanews) - La "Eixao" la strada principale che attraversa Brasilia è momentaneamente chiusa. Un tratto della strada sopraelevato ha ceduto ed è crollato, secondo le prime informazioni non ci sono vittime sulla strada a sei corsie in cui si può viaggiare a 89 km/h. Solo alcune auto in sosta sono andate distrutte. Ancora da chiarire le cause del crollo, ma si punta il dito contro la mancanza di manutenzione delle infrastutture.