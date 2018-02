Lo Stato Sociale festeggia i suoi "Primati" nel disco per Sanremo

Milano (askanews) - Esce ad un anno dall'ultimo disco "Primati", il nuovo album de Lo Stato Sociale, raccolta di singoli del collettivo bolognese a cui si aggiungono una nuova versione di "Sono così indie" e 3 inediti, compreso "Una vita in vacanza", in gara al Festival di Sanremo 2018. Il brano è una riflessione sul mondo del lavoro di oggi, una messa in discussione della tendenza a identificare l'individuo con il suo lavoro attraverso un elenco di professioni improbabili, compresi "influencer" e "rottamatore". "E' una raccolta delle nostre canzoni più belle più 4 inediti che rappresentano noi, la band dei primati, ma nel senso delle scimmie - scherzano - siamo stati anche i primi a fare tante cose, nella nostra generazione i primi a suonare in un palazzetto dello sport che è il Pala Dozza e poi ci siamo fatti il forum di Assago che non è niente male".

Il disco accompagna la partecipazione a Sanremo e include un dvd con i due concerti. Diverse le collaborazioni: in "Facile" c'è Luca Carboni. "Gli abbiamo scritto un messaggino con gli auguri di Natale e mandato il pezzo, gli è piaciuto tanto e durante le vacanze ci siamo trovati in studio da noi a Bologna, ma non abbiamo fatto il ragù ma lui e noi eravamo molto contenti".

"Sono così indie 2018" è la riedizione di un vecchio cavallo di battaglia e raccoglie una serie di messaggi vocali di Whatsapp di amici e colleghi. "J-Ax, Jovanotti, Nina Zilli, Giorgio Mastrota, Mara Maionchi, Max Collini e Il Canal. Così tanti featuring è un grande primato".

Come è nello stile del gruppo l'album scherza sui traguardi raggiunti da Lo Stato Sociale negli ultimi anni e diventa un biglietto da visita per il grande pubblico televisivo del Festival.