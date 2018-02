Londra ricorda le Suffragettes: con un'opera a Trafalgar Square

Roma, 6 feb. (askanews) - Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha inaugurato a Trafalgar Square un'opera temporanea rappresentante una dozzina di Suffragettes che hanno lottato per ottenere il diritto di voto nel Regno Unito. L'occasione è il centenario della "Legge del 1918 sulla rappresentanza popolare", che ha permesso per la prima volta alle donne con più di 30 anni di essere iscritte ai registri elettorali.

"Trafalgar Squadre, e noi siamo qui oggi, è conosciuta da secoli come un luogo di ritrovo della gente, si riunisce per protestare, per far sentire la loro voce, le Suffragettes venivano qui, facevano discorsi, facevano campagne e si ritrovavano per cercare di attirare l'attenzione sulle loro cause".

"Sono fiero di avere dietro a me alcune delle più celebri Suffragettes che si sono battute affinché le donne potessero votare, cent'anni fa".

Era il 6 febbraio 1918 quando il Parlamento britannico adottò la legge che permise a 8 milioni di donne oltre i 30 anni di votare. Si dovettero attendere ancora dieci anni affinché il voto fosse concesso a chi aveva più di 21 anni.