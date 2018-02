Orfini su askanews: politica prenda a cuore la questione

Roma, (askanews) - "Solidarietà a tutti i lavoratori. È un'agenzia che è un patrimonio informativo per il Paese. Credo spetti alla politica non solo vigilare e prestare la massima attenzione ma cercare di mettere in campo tutto ciò che si può fare per evitare che chiuda e i lavoratori subiscano un danno". Così Matteo Orfini, presidente del Pd e candidato nel collegio uninominale di Torre Angela, a margine della presentazione della lista Pd al Teatro Eliseo di Roma, sulla situazione di askanews.