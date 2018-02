Su Mosca infuria la neve, battuto record dell'inverno del '57

Mosca, (askanews) - Le nevicate a Mosca e nella regione di Mosca hanno già superato il record dell'inverno del 1957 e si candidano a passare alla storia. In due giorni è caduta una quantità di neve superiore a quella media dell'intero mese di febbraio. Sulle strade ingorghi e traffico sconvolgono la viabilità. Negli aeroporti quasi 100 voli sono stati ritardati, uno per l'Estremo oriente è stato rinviato di 5 ore. E diventa preoccupante anche il bilancio delle vittime, con un morto e cinque feriti.

La capitale sembra non abbia mai visto tanta neve, e mentre le condizioni atmosferiche non appaiono migliorare, arriva anche un'altra bufera, quella delle polemiche. "Le forti nevicate non si fermeranno per tutta la notte e domani. La situazione stradale sarà difficile. È meglio astenersi dal viaggiare in auto, se possibile. La frequenza scolastica è libera", ha twittato il sindaco Sergey Sobyanin ieri sera, e in poche ore a gioire sono stati soltanto gli studenti, per i previsti 20 centimetri di neve che dovrebbero aggiungersi ai 38 caduti nel week end.

Molti hanno invece criticato la mancanza di preparazione in una città che da sempre, per forza si cose, è all'avanguardia sotto quest'aspetto. In passato si usavano a man bassa prodotti antigelo, ma dopo tante proteste e polemiche, accuse per gli effetti allergici e inquinanti dei prodotti sul terreno, e nel segno di una amministrazione comunale che pensa più di prima all'aria pulita e agli spazi pedonali, lo scioglimento istantaneo della neve grazie alla chimica piace sempre meno.

Il profilo Twitter del primo cittadino è insomma diventato un bollettino meteo. Se non di guerra: "Secondo i dati più recenti, ci sono cinque feriti. State attenti! Secondo le previsioni, il tempo peggiorerà". E per aiutare i servizi pubblici ad affrontare le conseguenze delle potenti nevicate, sono stati messi in pista anche 100 soldati e tre unità di equipaggiamento militare, dislocati nelle strade di Mosca.