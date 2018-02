Parigi, salvagente ambientalista sulla statua del Pont de l'Alma

Baglioni: la canzone italiana stella polare di questo Sanremo

Milano, (askanews) - "La stella polare di questa edizione è la canzone italiana, credo lo sia stata sempre però averla nel sottotitolo e a volte averlo dimenticato mi è sembrata una cosa da riparare, specialmente nel momento in cui non so per quali motivi la Rai ha chiamato un musicista interprete, compositore e cantante come direttore artistico di un festival di canzoni". Così aprendo la prima ...