Sparatoria a Macerata, situazione feriti: 2 in prognosi riservata

Macerata (askanews) - "Ad ora la situazione dei 6 feriti è questa: uno è stato dimesso, uno è stato trasportato all'ospedale regionale di Ancona per una sospetta lesione vascolare all'avambraccio, un signore è in rianimazione qui a Macerata colpito al torace con prognosi riservata, un altro ragazzo, sempre colpito al torace, è in chirurgia sempre in prognosi riservata,; sono in pericolo di vita ma siamo fiduciosi del contrario. Altri due sono in ortopedia e subiranno degli interventi negli ultimi giorni".

A parlare è il dottor Alessandro Maccioni, direttore sanitario dell'Area Vasta 3 di Macerata, a proposito della situazione dei 6 feriti nel raid xenofobo di venerdì 3 febbraio 2018 a Macerata, dove il 28enne Luca Traini ha sparato all'impazzata nel centro della città colpendo 6 cittadini stranieri, 2 dei quali sono gravi.

"Per quanto riguarda le nazionalità, sono cittadini della Nigeria, del Ghana e del Mali".