Macerata, Gentiloni: fermiamo subito e insieme spirale violenza

Sparatoria a Macerata, situazione feriti: 2 in prognosi riservata

Macerata (askanews) - "Ad ora la situazione dei 6 feriti è questa: uno è stato dimesso, uno è stato trasportato all'ospedale regionale di Ancona per una sospetta lesione vascolare all'avambraccio, un signore è in rianimazione qui a Macerata colpito al torace con prognosi riservata, un altro ragazzo, sempre colpito al torace, è in chirurgia sempre in prognosi riservata,; sono in pericolo di vita ...