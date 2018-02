Lady Gaga annulla 10 concerti in Europa per dolori muscolari

Bonino: il mio avversario non è il Pd ma sono Salvini e Di Maio

Roma (askanews) - "I nostri avversari sono i 5 stelle, Salvini", quindi "cerchiamo di non odiarci, di capire quale è la priorità dello scontro". Lo ha detto Emma Bonino alla convention di +Europa. "Voglio dirlo anche a D'Alema, ultimamente gli è venuto il gusto di attaccarmi: non ho lesinato critiche al Pd quando lo ritenevo timido sull'Europa, sui conti pubblici e sui migranti ma non per questo ...