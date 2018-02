Honduras, notte di proteste contro la rielezione di Hernandez

Tegucicalpa (askanews) - Notte di protesta in Honduras; migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale Tegucicalpa per protestare contro la rielezione del presidente Juan Orlando Hernandez e contro la corruzione dilagante nel Paese.

Le manifestazioni vanno avanti sin dal mese di dicembre 2017, quando la rielezione di Hernandez fu contestata dal suo antagonista, Salvador Nasralla che lo ha accusato di gravi brogli scatenando proteste in tutto il Paese che hanno causato anche la morte di una ventina di persone.