Renzi: altri propongono cose inaudite, non siamo creduloni

Bologna (askanews) - "Tutti si aspettano gli effetti speciali in questa campagna, c'era una pubblicità quando eravamo giovani: potevamo stupirvi con effetti speciali... Questa

campagna elettorale sembra la brutta copia di quella pubblicità: c'è gente che racconta cose inaudite e pensa che siamo così creduloni da crederci. Come l'ultimo dibattito sui vaccini, un argomento che dovrebbe stare fuori dalla campagna elettorale o sul jobs act al quale si dà la colpa per tutto. Sembra che il dibattito politico non sia fatto di cose reali, noi vogliamo riportare la discussione alla concretezza e al pragmatismo". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, presentando il programma elettorale Dem all'Opificio Golinelli di Bologna.