Merkel: avanti negoziati con Spd, ma ancora molto lavoro da fare

Berlino, (askanews) - "C'è ancora molto lavoro da fare": così la cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre proseguono i negoziati per la formazione di una nuova Grande coalizione tra il suo partito, la Cdu, i cugini bavaresi Csu e la Spd guidata da Martin Schulz.

"Ci sono ancora una serie di punti di dissenso molto seri. Abbiamo la volontà di superare questi ostacoli, ma abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi. Speriamo di farcela, ma come ho detto, i problemi non sono ancora risolti", ha affermato Merkel davanti alla sede della Spd.

Intanto, secondo il sondaggio della Zdf Politbarometer, nelle intenzioni degli elettori i socialdemocratici calano al 19% (meno un punto percentuale), l'Unione cristiano democratica di Merkel perde anche un punto e scende al 31%, i liberali della Fdp calano al 7% (meno 1). In cambio la destra di Alternative fuer Deutschland (Afd) e i Verdi guadagnano entrambi 2 punti percentuali e si attestano al 14% dei consensi virtuali. Più uno per cento per la Linke (sinistra).