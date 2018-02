Reggio Calabria, un bunker della 'ndrangheta scoperto a Rosarno

"Caravaggio - Anima e Sangue", in anteprima un estratto del film

Roma, (askanews) - In anteprima su Vatican News un estratto di "Caravaggio - l'Anima e il Sangue", il film in uscita dal 19 al 21 febbraio nei cinema italiani. La clip è stata diffusa da Vatican News, il portale informativo della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede che (attraverso Vatican Media) ha collaborato alla realizzazione del film prodotto da Sky e Magnitudo Film. Il video, ...