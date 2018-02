Traffico bloccato a Buenos Aires per ballerini in strada

Buenos Aires (askanews) - Traffico bloccato per ballerini in strada. Circa 80 danzatori della compagnia "Ballet Nacional" hanno ballato con tutù, scarpine e calze a maglia per le strade del centro di Buenos Aires per protestare contro i tagli dei fondi pubblici mettono a rischio la sopravvivenza compagnia nazionale di danza.

Questo flash mob, segue lo sciopero del personale della compagnia che quest'anno non ha ricevuto le sovvenzioni pubbliche e che dunque rischia la chiusura.