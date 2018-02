Estradato a Roma uomo del clan Licciardi arrestato in Messico

Olimpiadi, gli atleti nordcoreani arrivano in Corea del Sud

Roma, (askanews) - Una delegazione di atleti della Corea del Nord è arrivata in Corea del Sud per i Giochi Olimpici di Pyeongchang che prenderanno il via il 9 febbraio. Gli atleti, in tutto dieci tra sciatori e pattinatori, sono giunti a bordo di un aereo atterrato in uno scalo situato nei pressi di Gangneung, nel Nordest del Paese, al termine di uno dei rari voli tra le due Coree. Ad attenderli ...