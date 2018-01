L'allarme di una sopravvissuta ad Auschwitz: antisemitismo è vivo

Doping, le scuse di Putin a olimpionici russi: non vi ho protetto

Roma, (askanews) - Il presidente Vladimir Putin ha chiesto "perdono" agli atleti russi, che si preparano a partire per Pyeongchang per partecipare alle competizioni delle XXIII Olimpiadi invernali, in quanto le autorità non sono state in grado di proteggerli da "attacchi dall'esterno". "Perdonateci per il fatto che non siamo stati in grado di proteggervi - ha detto Putin - ma voi atleti e tutti ...