Le Vibrazioni: a Sanremo per ritrovare pubblico, pausa è servita

Milano, 31 gen. (askanews) - Le Vibrazioni tornano sul palco di Sanremo dopo la reunion, che vede il gruppo nella formazione originale composta da Francesco Sarcina alla voce e chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria. Il brano in gara è "Così sbagliato", contenuto nel nuovo album "V", il quinto in studio del gruppo con 10 inediti.

"V perchè è il quinto, di Vibrazioni, di vita perchè è un album vissuto tanto e voluto, vigoroso, che racconta di storie di vita quotidiana comuni, che hanno anche i musicisti".

"Così sbagliato è una visione molto semplice del fatto che mi ami, mi vuoi bene anche così, che vieni accettato nonostante gli errori che possiamo fare e comunque ognuno di noi sbaglia nelle relazioni, non solo amorose ma anche con i genitori, i figli e gli amici, ci si aspetta sempre qualcosa non si vorrebbe deluderli ma siamo tanto concentrati su noi stessi che non ci rendiamo conto di sbagliare".

La reunion è nata dall'esigenza di tornare a suonare insieme. "Quest'estate c'è stata la necessità di ritrovarci a suonare, in sala prove anche i vecchi dischi, per il gusto di stare insieme e rivivere quelle emozioni lì, da cosa nasce cosa e abbiamo detto facciamo un disco così poi i concerti, perchè il disco lo fai per il contatto col pubblico. Abbiamo fatto un concerto per Radio Italia a Palermo, e siamo rimasti sorpresi di quanto la gente si ricordasse di noi, le parole delle canzoni, ci ha emozionato e ci ha fatto pensare".

"La pausa ci voleva, ci serviva per noi perchè abbiamo vissuto tante cose e rischi di perdere il senso del valore dell'importanza di certe esperienze, oggi vai a raccontare nuove storie ed è bello ritrovarsi col pubblico".

La partecipazione al Festival è nata di conseguenza. "A 13 anni dall'ultima apparizione delle Vibrazioni ci stava".

"Poi è il Sanremo di Baglioni, è un po' diverso per noi esserci, è di un musicista, ha 50 anni di carriera".

"E hanno coinciso i tempi, abbiamo iniziato a lavorare al disco a settembre, era giusto presentare il disco in questa occasione".

"Ci abbiamo provato ed è andata".

Le Vibrazioni saranno in tour nei più importanti club italiani a

partire dal 16 marzo al New Age di Roncade (Treviso).