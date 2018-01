Mattarella incontra i giovani youtuber protagonisti del web

Roma (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato dieci giovani protagonisti del mondo del web che hanno un grande seguito tra i ragazzi. Si tratta di Michele Bravi, Lea Cuccaroni, Sofia Viscardi, Lorenzo Baglioni, Matteo Bruno (Cane secco), Nkechinyere Loretagrace, The Jackal (Ciro Priello e Francesco Capaldo), Velia Bonaffini e Federica Favara Scacco che sono stati al Quirinale per un confronto con il Presidente sulla rete e sull'universo giovanile. L'incontro è stato visibile in diretta streaming sul canale YouTube del Quirinale e in contemporanea sugli account YouTube dei partecipanti.