I Luoghi teatrali di Paolo Ventura nel Teatro Filodrammatici

Milano (askanews) - Il teatro come luogo di scambio tra le diverse forme d'arte che vanno a comporre la scena del presente. Nello storico Teatro Filodrammatici di Milano Paolo Giubileo ci guida lungo la grande scala progettata dall'architetto Caccia Dominioni e ci presenta il progetto di mostre da lui curato per gli spazi del teatro.

"Il progetto di fare queste mostre all'interno del Teatro Filodrammatici - ci ha detto - nasce dal fatto che questo teatro da qualche hanno ha una direzione artistica votata alla drammaturgia contemporanea, per cui l'idea è quella di utilizzare questo spazio bellissimo, creato dall'architetto Caccia Dominioni, che è uno scrigno molto particolare, come contenitore per fare dialogare i diversi linguaggi del contemporaneo".

In questo caso l'esposizione è dedicata a Paolo Ventura e ai suoi "Luoghi teatrali", chiamati in più modi a dialogare con la fisicità del Filodrammatici, oltre che a fornire un'immagine meno vista del lavoro dell'artista milanese poi adottato da New York.

"E' un artista che ha la teatralità insita nel suo lavoro, costruisce dei piccoli set e poi li fotografa, quindi ci sembrava in qualche modo naturale che venisse rappresentato qui. Dove presentiamo questo focus prettamente su lavori e bozzetti che lui ha fatto per il teatro. Uno per l'opera Carousel, l'altro per Pagliacci".

La mostra di Ventura, che è curata nello specifico da Luca Panaro su progetto di Giubileo, resta aperta al pubblico di Milano fino al 26 marzo 2018.