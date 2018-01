Crozza: dopo il voto alleanze con 5Stelle o LeU o Lega?

Milano (askanews) - I possibili scenari politici che potrebbero delinearsi dopo le elezioni al centro della nuova copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, realizzata da Maurizio Crozza: "Berlusconi e Renzi è il nuovo ego- sistema , che potrebbe governare il Paese da marzo per i prossimi 5 secoli, a meno che non vincano i 5 stelle che però dovranno allearsi con qualcuno. Attualmente sono indecisi fra i Liberi e Uguali e la Lega, che a livello di coerenza è come essere indecisi fra il gorgonzola e... il parapendio! Da una parte c'è la Boldrini, dall'altra quelli che bruciano in piazza il fantoccio della Boldrini." - e riflettendoci bene conclude- "Ma sai che quasi quasi il gorgonzola e il parapendio sono molto più affini??". Le immagini di RaiPlay.