Alessandro Rabottini presenta miart 2018: fotografia del presente

Npl, multinazionale Kruk: puntiamo a diventare leader in Italia

Milano (askanews) - Dal 2015 ha acquisito in Italia un portafoglio dal valore nominale di 2,5 miliardi di euro dalle più importanti banche e punta ad espandersi: Kruk è la multinazionale polacca attiva nel settore Npl, non performing loans, attraverso l'acquisizione di portafogli di crediti finanziari in sofferenza e nella gestione dei crediti diretta e per conto terzi. In Italia ha aperto una ...