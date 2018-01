Sala: ho chiamato Gentiloni, oggi parte il ricorso per l'Ema

Milano (askanews) - Amsterdam fatica a rispettare le consegne previste e Milano potrebbe tornare in gioco per l'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) che la capitale olandese solo al sorteggio aveva vinto nel ballottaggio finale con il capoluogo lombardo. E oggi, intervenendo su RTL 102.5 nella trasmissione "Non Stop News",condotta da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ribadito il tentativo di provarci.

"Ho chiamato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni- ha detto Sala - e gli ho detto 'è il momento di essere aggressivi, proviamoci fino in fondo' e da quello che mi ha detto, ed è senz'altro così, oggi parte il ricorso. Le possibilità non sono altissime, ma se decidessero di riassegnarci Ema a noi dovrà succedere in tempi brevi".