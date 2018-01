"Sono tornato", Mussolini in trionfo tra gli italiani sbandati

Roma, (askanews) - Mussolini torna dopo 80 anni con la sua divisa, il suo ghigno, lo stesso eloquio, e trova un Paese fatto di gente confusa, superficiale, ignorante, che lo vede come un nuovo messia. In "Sono tornato" Luca Miniero racconta in chiave di commedia, tra candid camera e finzione, le reazioni degli italiani di fronte al ritorno del dittatore, che diventa protagonista acclamato di uno show tv e si candida a guidare di nuovo l'Italia.

"La cosa che colpisce del film è che lui viene considerato uno di noi - spiega Miniero. - E' assolutamente stata dimenticata in qualche modo la sua figura, è passato del tempo, c'è una forte distanza ideologica ma anche morale rispetto a quanto può essere accaduto in Germania per Hitler. E' un po' il compagno che sbaglia Mussolini. Ma non è così. Il film cerca di capovolgere questo luogo comune ma si concentra soprattutto sulla reazione degli italiani, sperando che in qualche modo Mussolini l'abbia già giudicato la storia".

Mussolini è interpretato da Massimo Popolizio, e accanto a lui in giro per l'Italia c'è il reporter Frank Matano. I due attori hanno raccolto in prima persona le reazioni degli italiani. "Puoi condividere quello che dice Mussolini" dice Popolizio: "siamo diventati tutti più tristi perché siamo tutti davanti al telefonino, siamo diventati depressi, 'non avete speranze, la democrazia è morta, 80 anni fa eravate degli analfabeti e sono tornato e vi ritrovo così'... Sì, condividi ma se poi focalizzi che questa cosa la dice un uomo in divisa che vuole prendere un potere assoluto, dici 'ah, forse lo dice con un fine particolare', e questo è inquietante. Se questa cosa non è regolamentata, gestita in modo sano, il cosiddetto popolo può deragliare. Credo che solo grazie a un tipo di leggerezza, di commedia, che non è italiota, si possa dire qualcosa di inquietante".