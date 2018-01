Addio Mr.Ikea, ha rivoluzionato il modo di arredare casa

Gaza, impiegati Onu in piazza contro gli Usa per i palestinesi

Gaza (askanews) - Migliaia di impiegati dell'ufficio Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) sono scesi in piazza a Gaza per protestare contro la decisione del presidente degli Stati Uniti di "congelare" decine di migliaia di dollari destinati agli aiuti umanitari. In un contesto di forti tensioni tra Stati Uniti e Palestina, alimentate anche dalla decisione di spostare l'ambasciata Usa in ...