Parata di stelle sul red carpet dei Grammy Award

Ai Grammy stravince Bruno Mars, a lui 6 premi su 6

New York (askanews) - Fa incetta di premi e sbaraglia la concorrenza aggiudicandosi sei premi su sei nomination ricevute. Bruno Mars ha dominato la notte della della 60/ma edizione dei Grammys, gli Oscar della musica. Un autentico trionfo, si è aggiudicato tra gli altri gli ambitissimi titoli per miglior album ("24K Magic") e la miglior canzone ("That's What I Like").