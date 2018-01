Attentato a Kabul, Emergency: un massacro

Kabul, (askanews) - Le immagini dell'attentato di questa mattina a Kabul, probabilmente causato da autobomba. "Esplosione a #Kabul vicino all ex ministero degli Interni. Per ora oltre 50 feriti portati all ospedale di Emergency. 'È un massacro', dice Dejan Panic, coordinatore di Emergency in #Afghanistan". Una triplice esplosione si è verificata nel centro di Kabul e ha colpito il quartiere dove si trova il ministero dell'Interno e la sede dell'Unione europea.