Responsabilità sociale, Pellerucci: elemento fondante aziende

Roma, (askanews) - "Ormai la responsabilità sociale d'impresa è un elemento fondante delle aziende". Lo ha ribadito Sauro Pellerucci, Presidente di PagineSi! Spa e membro del Gruppo RSI Confindustria intervenendo al IV° Forum Nazionale "Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione, economia e politica" e alla presentazione del Rapporto Ecomedia 2017 promosso da Pentapolis Onlus insieme all'Osservatorio di Pavia.

"Sappiamo che la sostenibilità è un elemento che se non accompagnerà le aziende vedrà alcune di esse passare il testimone ad altre più evolute - ha spiegato Pellerucci -. Questo è il dato che scaturisce da diversi studi a livello nazionale ed internazionale. Responsabilità sociale e d'impresa non è soltanto un concetto ecologico ma fa riferimento a tutto l'ambiente in cui un'azienda è immersa e che, appunto, se intende guardare al futuro, non può fare a meno di accogliere al suo interno".