Olimpiadi, le nordcoreane di hockey incontrano le colleghe al Sud

Magia, musica ed emozioni: in arrivo Mary Poppins il musical

Milano (askanews) - "Supercalifragilistichespiralidoso" è lo scioglilingua più famoso del mondo e tutti lo hanno cantanto almeno una volta. Ora arriva a Milano il musical "Mary Poppins" al Teatro Nazionale CheBanca! dal 13 febbraio. Ispirato dai racconti di P.L. Travers e modellato sulla favola cinematografica Disney, il musical andrà in scena per la prima volta in italiano, con una grande ...