175 anni di carcere per il medico che molestava le ginnaste Usa

New York, 24 gen. (askanews) - Larry Nassar, ex medico della nazionale statunitense femminile di ginnastica artistica, è stato condannato a una pena tra i 40 e i 175 anni di carcere. La sentenza è arrivata dal tribunale di Lansing, in Michigan, per aver commesso abusi sessuali sulle sue pazienti, mascherati da trattamenti medici. Nassar si è dichiarato colpevole di 10 accuse di abusi sessuali ...