Merkel: "Protezionismo non è buona soluzione a problemi globali"

Davos (Svizzera), 24 gen. (askanews) - "Il protezionismo non è una buona soluzione ai problemi globali": lo ha dichiarato la Cancelliera tedesca Angela Merkel, intervenuta al Forum economico di Davos, alla vigilia dell'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Se pensiamo che la situazione non sia giusta, che i meccanismi non siano reciproci, allora occorre trovare delle soluzioni ...